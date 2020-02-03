منظمة التعاون الإسلامي ترفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

2020/02/03 | 15:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) – قالت منظمة التعاون الإسلامي يوم الاثنين إنها ترفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.وقالت المنظمة التي تضم 57 دولة والتي تعقد قمة في مدينة جدة السعودية لمناقشة الخطة ”ندعو كافة الدول الأعضاء إلى … Readmore

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