أردوغان: أنقرة ترد على قصف سوري أدى إلى قتل جنود أتراك

2020/02/03 | 15:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة/اسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين أن تركيا ستواصل الرد بعد قصف لقوات الحكومة السورية أدى إلى مقتل أربعة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، حيث عززت القوات التركية وجودها … Readmore

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