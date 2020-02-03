2020/02/03 | 15:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. هل سينجح علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة ؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 15:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هل سينجح علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة ؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هل سينجح علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).