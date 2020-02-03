2020/02/03 | 15:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باع البنك المركزي العراقي اكثر من (231) مليون دولار في مزاد بيع العملة الاجنبية اليوم .وقال البنك في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “اجمالي المبلغ المباع اليوم ، بلغ/231/ مليونا و/419/ الفا و580دولارا، بمشاركة/ 30 / مصرفاً وشركة واحدة”.واوضح ان “اجمالي البيع لاغراض تعزيز الارصدة في الخارج / حوالات واعتمادات/ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يبيع اكثر من(231) مليون دولار في مزاد العملة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يبيع اكثر من(231) مليون دولار في مزاد العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).