التربية توافق على عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الكلية التربوية المفتوحة

2020/02/03 | 15:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، الموافقة على السماح للطلبة المرقنة قيودهم من المعلمين والمعلمات بالعودة الى مقاعد الدراسة في الكلية التربوية المفتوحة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بموجب الموافقة يسمح للطلبة المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2018- 2019 بالعودة الى مقاعد الدراسة في الكلية التربوية المفتوحة".

وبينت ان "الطلبات يتم استلامها لغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس السادس من شهر الحالي، والعمل وفق كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتضمن اعادة طلبة قنوات القبول كافة للدراستين الصباحية والمسائية المرقنة قيودهم بسبب الرسوب بمواد المرحلة او مواد العبور، او بسبب الغياب اعتبارا من السنة الدراسية (2010_2009) صعودا وللمراحل الدراسية كافة".

وأوضحت الوزارة ان "القرار يستثني الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش والتزوير والعقوبات الانضباطية، وكذلك المرقنة قيودهم بناءً على طلبهم" .

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