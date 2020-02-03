ظريف: الدول الأوروبية لم تفي بالتزاماتها بالاتفاق النووي

2020/02/03 | 15:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، بمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في العاصمة طهران، وبحثا العلاقات بين الجانبين.

وقال ظريف قبيل اللقاء بأن زيارة بوريل "جاءت بطلب منه، وننتظر ماذا سيقول نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لكننا سنبلغه بعدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي".

وأضاف أنه "لا يحق لأوروبا اللجوء إلى المادة 36 من الاتفاق النووي"، والتي تنص على "إحالة قضايا عدم الامتثال إلى اللجنة المشتركة للتسوية، ما قد يؤدي إلى إعلان المدعي عن حدوث تخلف ملحوظ عن الأداء وتعليق التزاماته بالاتفاق".

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