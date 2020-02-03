وزارة المالية العراقية: رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل ولا تأخير في توزيعها

2020/02/03 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة المالية، أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل، مشيرةً إلى عدم وجود تأخير في توزيعها.

وقال المتحدث الإعلامي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، أن الوزارة مولت جميع المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارتي التربية والصحة ودوائر محافظة الديوانية.

وأضاف المتحدث أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد تأخير في توزيعها، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ويومي هذا الموضوع وتحرص على أن يتسلم موظفو الدولة رواتبهم بالموعد المقرر.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي حمّل، حكومة تصريف الأعمال مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، مؤكداً على ضرورة صرفها بأسرع وقت لتماس تلك الرواتب مع حياة ومعيشة المواطنين.

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