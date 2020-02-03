الذهب يتراجع وسط مساع صينية للحد من أضرار فيروس‎ كورونا

2020/02/03 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- فقد الذهب واحدا بالمئة، لينزل عن أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع مع تحرك الصين لحماية اقتصادها من تأثير الفيروس التاجي وصعود الدولار نتيجة لتدفقات على أصول الملاذ الآمن.

خسر الذهب في المعاملات الفورية ما يصل إلى واحد بالمئة، وبحلول الساعة 1033 بتوقيت جرينتش، نزل 0.7 بالمئة إلى 1578.26 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة.



وفي العقود الأمريكية الآجلة، هبط الذهب 0.3 بالمئة إلى 1582.90 دولار.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية قليلا لكن الأسهم العالمية هبطت لأقل مستوى في سبعة أسابيع.



وارتفع الدولار نحو 0.3 بالمئة مقابل منافسيه الرئيسيين بعدما تعافى من أقل مستوى من أسبوعين الذي لامسه الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2277.65 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 1.3 بالمئة إلى 17.79 دولار وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.

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