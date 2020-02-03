الدفاع التركية: مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 في قصف لقوات النظام السوري في إدلب

2020/02/03 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أربعة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين في قصف للقوات السورية على إدلب بشمال سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان أن القوات التركية ردت على الهجوم ودمرت أهدافا معادية في منطقة إدلب، لافتة الى أن قوات النظام السوري نفذت عملية القصف رغم ابلاغها بمواقع تمركز القوات التركية، إذ كان الجيش التركي يسعى لإقامة نقطة مراقبة جديدة في قرية جوباس.

يأتي ذلك وسط تقارير عن استمرار تقدم القوات السورية في محافظة إدلب، حيث استعادت السيطرة على قرية جوباس بريف إدلب الشرقي عقب معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة.

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