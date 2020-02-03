اصابة متظاهرين اثنين بعد صدامات مع

2020/02/03 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقعت مصادمات بين متظاهرين وما يعرف بـ"اصحاب القعبات الزرق" اتلابعين للتيار الصدري في محافظة النجف.وابلغ مصدر شفق نيوز، ان اصحاب القبعات الزرق حاولوا تفريق اعتصام بالنجف بالقوة مستخدمين اسلحة نارية، ووقعت اثر ذلك صدامات مع متظاهرين.واضاف ان الحادث تسبب باصابة اثنين من المتظاهرين.وبحسب شهود عيان فان "أصحاب القبعات الزرق أبعدوا المتظاهرين بالقوة من أماكن احتجاجاتهم، وأعادوا فتح الطرق".وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أجبر أصحاب القبعات الزرق المتظاهرين علىى الابتعاد عن المؤسسات الحكومية والجامعات والأبنية المدرسية بالتنسيق مع قوات الأمن، وأعادوا فتح بعض الطرق المغلقة.والأحد، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإرجاع "الثورة" إلى انضباطها وسلميتها.

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