رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية البلجيكي

2020/02/03 | 15:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن القضايا المشتركة وتطوير العلاقات بين البلدين.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان صالح “استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن”.وأضافت، ان “صالح أكد على حرص العراق على إقامة ...

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