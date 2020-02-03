2020/02/03 | 15:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد تلقى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث آخر التطورات.وجاء في بيان مكتب رئيس الجمهورية: “رئيس الجمهورية برهم صالح يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وقدّم رئيس الجمهورية، خلال المكالمة، تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).