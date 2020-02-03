العشرات من عناصر “القبعات الزرق” يفرضون إجراءات أمنية في ساحة التحرير ببغداد

2020/02/03 | 15:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: فرض العشرات من اصحاب القبعات الزرق إجراءات أمنية في ساحة التحرير، مركز التظاهرات ببغداد.وقاموا الموالون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بنصب حواجز مدنيـة لتفتيش الاشخاص الوافدين الى محيط ساحة التحرير.وكان أنصار الصدر قد أستولوا قبل يومين على … Readmore

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