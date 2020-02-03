الخارجية الإيرانية: لن نجري محادثات ثنائية مع أمريكا

2020/02/03 | 15:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن طهران لن تجري محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة.وذكر عباس موسوي المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الرسمي على الهواء ”إيران لم ولن تجري أي نوع من المفاوضات الثنائية … Readmore

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