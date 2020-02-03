نائبة تدعو لتولي النساء 3 حقائب وزارية في حكومة علاوي

2020/02/03 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت عضو كتلة الفتح، النائب انتصار الموسوي، الإثنين (03 شباط، 2020) إلى تولي النساء 3 حقائب وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقالت الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "العراق يضم كفاءات نسوية في مجالات متعددة اثبتن كفاءتهن في العمل الميداني وعلى كافة المستويات ونتطلع ان يكون لهن دور محوري وفعال في القرار التنفيذي عبر بوابة الكابينة الوزارية القادمة".

ودعت الموسوي الى "تبوئ النساء حقائب التربية والتعليم العالي والخارجية في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي"، مشددة على "ضرورة الضغط داخل مجلس النواب بهذا الاتجاه لأن مشاركة المرأة في القرار التنفيذ مهم جدا ولهن القدرة والكفاءة في إدارة أصعب الملفات".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

وفي هذا الصدد، كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الأحد (02 شباط 2020)، عن عدد الوزارات التي ستكون في حكومة محمد توفيق علاوي، والتي كُلف برئاستها يوم أمس.

وقال البخاتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المؤشرات تقول وتؤكد ان حكومة علاوي، ستكون بنفس الوزارات الحالية، دون اي تقليص فيها، وتكون حكومة طبيعية لها كامل الصلاحيات، حالها كحال الحكومة المستقيلة".

وبين، ان "مهمة حكومة محمد توفيق علاوي، ستكون معالجة الملفات المهمة، على رأسها اقرار موازنة 2020، والانتخابات المبكرة وفرض القانون، وانصاف شهداء وجرحى التظاهرات".

وأشار البخاتي إلى أن "القوى السياسية تنتظر ما يتمكن من تطبيقه رئيس الوزراء المكلف على أرض الواقع، وما سوف يتضمنه برنامجه الحكومي".

بغداد اليوم- النجف

أفادت مديرية صحة النجف، الاثنين (03 شباط 2020)، باصابة متظاهرين اثنين باطلاق الرصاص الحي خلال الصدامات التي حصلت بين المعتصمين وأصحاب القبعات الزرقاء.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين اثنين أصيبوا

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، الاثنين (03 شباط 2020)، بانسحاب أصحاب ’’القبعات الزرقاء’’ التابعين للتيار الصدري، من مجسر الصدر في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أصحاب (ا

بغداد اليوم- أربيل

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الاثنين (03 شباط 2020)، أمراً بفرض إجراءات أمنية مشددة على الحقول النفطية والشركات الأجنبية العاملة بالإقليم.

وقال وزير داخلية الإقليم ريبير أحمد، في تصريح صحفي، إن "بارزاني

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