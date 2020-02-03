ميليشيا “القبعات الزُرق” تستخدم الرصاص الحي لتفرقة متظاهري بابل والنجف

2020/02/03 | 15:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الجبوري في تطورٍ خطير، شنَّ عناصر مليشيا “سرايا السلام”، التابعة لزعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، هجوماً مسلحاً على المحتجين في محافظتي #النجف وبابل، واستخدم فيها المسلحون من […]

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