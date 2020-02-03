2020/02/03 | 15:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الانسان في بابل تؤكد عبر المربد اصابة 19 شخصا خلال صدامات بين محتجين واصحاب القبعات الزرق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 15:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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