تقرير أممي: الأموال تتدفق على داعش من تركيا

2020/02/03 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار تقرير أعدته الأمم المتحدة وقدمته لمجلس الأمن إلى أن داعش الإرهابي، الذي بات تحت زعامة قيادة جديدة عقب مقتل أبو بكر البغدادي نهاية العام الماضي، بدأ يستعيد قوته مجددا في سوريا والعراق، بفضل الدعم المالي لأعضاء التنظيم الإرهابي عبر أقاربهم المقيمين في تركيا.وعلق قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، على التقرير وذكر أن […]

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