القضاء يوجه أمر قبض وتحرياً بحق الكبيسي

2020/02/03 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، تعميم أمر قبض وتحرياً بحق المتهم يحيى عارف جاسم الكبيسي.

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