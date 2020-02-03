انتظام الدوام في مديرية تربية ميسان ومدارسها

2020/02/03 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ميسان

أعلنت مديرية تربية ميسان اليوم، الإثنين (03 شباط، 2020) انتظام الدوام الرسمي في مديريتها ومدارسها ك...





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