انتظام الدوام في مديرية تربية ميسان ومدارسها


انتظام الدوام في مديرية تربية ميسان ومدارسها
2020/02/03 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-ميسان

أعلنت مديرية تربية ميسان اليوم، الإثنين (03 شباط، 2020) انتظام الدوام الرسمي في مديريتها ومدارسها ك...

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