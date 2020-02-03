2020/02/03 | 16:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق على تخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ لمواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 16:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق على تخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق على تخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).