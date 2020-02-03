توتنهام ومانشستر سيتي.. مورينيو ينتصر ويترك جوارديولا يختنق بالاستحواذ

2020/02/03 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوزيه مورينيو يقود توتنهام للفوز على مانشستر سيتي ويترك بيب جوارديولا يختنق بالاستحواذ

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