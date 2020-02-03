2020/02/03 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هواتف S20 الجديد ستأتي بميزة التصوير المتزامن “Quick Take”، الجميع مترقب لمؤتمر سامسونج Unpacked الذي سيعقد في 11 من الشهر الحالي للإعلان عن سلسلة Galaxy S20، وتشير التفاصيل المسربة الى ان هواتف Galaxy S20 القادمة سوف تستخدم التصوير المتزامن بجميع الكاميرات في ميزة جديدة تعرف بـ “Quick Take”.كما انه من المتوقع ان تأتي هواتف […]

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