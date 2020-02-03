2020/02/03 | 16:16 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالارقام.. حصيلة شاملة لأعداد ضحايا الاحتجاجات منذ انطلاقتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
كشفت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين، أرقاماً جديدة، حول عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد، مشيرة الى أن ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالارقام.. حصيلة شاملة لأعداد ضحايا الاحتجاجات منذ انطلاقتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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