بالارقام.. حصيلة شاملة لأعداد ضحايا الاحتجاجات منذ انطلاقتها

2020/02/03 | 16:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين، أرقاماً جديدة، حول عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد، مشيرة الى أن ال...

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