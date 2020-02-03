صحة النجف تؤكد إصابة متظاهرين اثنين برصاص

2020/02/03 | 16:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت مديرية صحة النجف، اليوم الاثنين، إصابة متظاهرين اثنين بإطلاق الرصاص الحي خلال الصدامات التي حصلت بين المعتصمين وأصحاب "القبعات الزرقاء".وقالت المديرية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "متظاهرين اثنين أصيبا بطلق ناري خلال الصدامات التي حصلت بين المعتصمين وأصحاب القبعات الزرقاء قرب مجسر الصدر".وصباح اليوم هاجم أصحاب "القبعات الزرقاء" المعتصمين وسط مدينة النجف واعتدت عليهم بالهراوات والرصاص الحي لفض الاعتصام وقمع التظاهرات.

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