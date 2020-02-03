مطار إسباني يعلق نشاطه بعد رصد طائرات مسيرة

2020/02/03 | 16:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة النقل الإسبانية، اليوم الاثنين، أن مطار أدولفو سواريث باراخاس الدولي توقف عن العمل بعد رصد طائرات مسيرة في منطقة إقلاع بموازاة المطار.

وكانت "إنير"، الشركة الأم لشركة "إينا" الإسبانية لتشغيل المطارات قد أشارت سابقا إلى احتمال وجود طائرات مسيرة في المناطق المحيطة بالمطار مباشرة باعتبارها سببا للتأخير المحتمل للرحلات الجوية.

وأعلنت سلطات مطار مدريد أنها سمحت للطائرات القريبة من المطار بالهبوط لأسباب أمنية، لكنها أكدت أن المطار مازال مغلقا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه تم تحويل مسار 22 طائرة عن مطار العاصمة الإسبانية مدريد.

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