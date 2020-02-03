بريطانيا بصدد فرض قواعد صارمة على إطلاق سراح المدانين بالإرهاب

2020/02/03 | 16:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض قواعد أكثر صرامة على إطلاق سراح المدانين في جرائم إرهابية.

وجاء ذلك بعدما طعن ارهابي، أمس الاحد، شخصين عقب أيام من إطلاق سراحه بعد أن قضى نصف مدة سجنه.

وقتلت الشرطة سوديش أمان، بعد أن هاجم المارة بسكين طولها 25 سم في شارع مزدحم في لندن.

وكان أمان قد سجن في 2018 في تهم بحيازة وثائق إرهابية ونشر مطبوعات إرهابية.

وقال جونسون إن الحكومة ستعلن تغييرات جذرية في نظام التعامل مع المدانين في جرائم الإرهاب.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل "هذه الإجراءات ستأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذت بالفعل" وأضافت أن تشريعا سيسن لإنهاء الإفراج المبكر عن المدانين في جرائم الإرهاب، وتابعت "من الصواب إبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان".

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