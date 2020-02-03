ماذا قال الإعلام الفرنسي عن المرجع السيد السيستاني؟

2020/02/03 | 16:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "la-croix" الفرنسية، مقالاً عن دور المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، في حياة العراقيين والمسلمين عامة....

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