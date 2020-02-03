وزارة الداخلية: اعتقال 4 إرهابيين بالجانب الأيسر من مدينة الموصل

2020/02/03 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى، ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، تمكنت وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على الإرهابيين الأربعة في منطقتي كراج الشمال والانتصار، بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، مبينة ان أحد الإرهابيين عمل بما يسمى بجيش دابق، فيما عمل الثاني بما يسمى جيش الفرقان والثالث بما يطلق عليها “الأمنية”، أما الرابع فكان مسؤولا عن الارزاق وتجهيز الطعام لعناصر داعش، خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على مدينة الموصل.

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