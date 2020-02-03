حددت له شرطاً.. محرز يواعد عارضة بريطانية بعد انفصاله رسمياً عن زوجته

2020/02/03 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت صحيفة "الصن" البريطانية أن النجم الجزائري ​رياض محرز انفصل عن زوجته ريتا جوهال، بعد 6 سنوات زواج وبدأ بمواعدة عارضة الازياء البريطانية تايلور وارد.

وحسب الصحيفة فان العارضة صاحبة الـ 22 سنة اتفقت مع مهاجم ​مانشستر سيتي​ على عدم الكشف عن علاقتهم حتى ينفصل رسمياً عن زوجته .

واشارت الصن الى ان تايلور كانت حاضرة في الملعب الأربعاء الماضي لتشجيع محرز في ديربي مانشستر.

يذكر أن الصحف الإنكليزية قد أكدت في وقت سابق أن محرز وزوجته السابقة يعيشان في بيتين منفصلين منذ أكثر من 6 أشهر.

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