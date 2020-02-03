2020/02/03 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن فريق عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين تصدر التوجهات التقنية الحالية والناشئة نقاشات اجتماعها الاول المنعقد هذا الاسبوع في العاصمة السعودية الرياض، فيما ينتظر الفريق انعقاد اجتماع ثان مطلع شهر نيسان/ ابريل المقبل لمناقشة تحديات “الامن السيبراني”.وبينت مجموعة العشرين، إن “الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمحوري رئاسة المملكة لمجموعة العشرين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين تكشف فحوى اجتماعها الأول في الرياض.. تطبيقات واعدة لـ”الذكاء الاصطناعي”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين تكشف فحوى اجتماعها الأول في الرياض.. تطبيقات واعدة لـ”الذكاء الاصطناعي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).