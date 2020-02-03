2020/02/03 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين الاتفاق على تخصيص مبالغ مالية لشراء الأجهزة المطلوبة لكشف وباء كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: تخصيص مبالغ لشراء الأجهزة المطلوبة لكشف وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: تخصيص مبالغ لشراء الأجهزة المطلوبة لكشف وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).