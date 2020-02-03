2020/02/03 | 16:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز الخرافات والشائعات حول فيروس كورونا المستقلة / مُنذ تفشي فيروس كورونا حول العالم وارتفاع معدل الوفيات والإصابات به بوتيرة سريعة، اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت حالة من الرعب والفزع سيطرت على مستخدميه، فكانت أرضاً خصبة بالنسبة لهم في بث أخبار كاذبة وشائعات حول ماهية الفيروس وأساليب العلاج والوقاية منه.نستعرض فيما يلي أبرز 4 […]

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