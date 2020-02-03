الزبيدي يحذر من ألفي داعشي دخلوا من سوريا وينوون التوجه لصلاح الدين

2020/02/03 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حذر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، باقر جبر الزبيدي، اليوم الاثنين، المسؤولين الأمنيين،...





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