2020/02/03 | 16:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنياهو: إفريقيا عادت إلى أحضان إسرائيل المستقلة / قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن هذه القارة “قد عادت إلى أحضان إسرائيل”.وفي حديثه للصحفيين قبيل مغادرته إلى أوغندا، قال نتنياهو “إنني أسافر الآن للقيام بزيارة أخرى إلى إفريقيا، وهذه هي الزيارة الخامسة التي أقوم بها خلال الثلاث […]

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