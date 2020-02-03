“جيروزاليم بوست”: سلطان عمان الراحل سعى للتوسط بين إيران وإسرائيل 2013

2020/02/03 | 16:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس- متابعة “ساحات التحرير” أوردت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية الناطقة بالانجليزية إنه ​في عام 2013، عرضت عُمان التوسط في المحادثات بين إسرائيل وإيران، لكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو رفض العرض بناءً على نصيحة مستشار الأمن القومي آنذاك، ياكوف … Readmore

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