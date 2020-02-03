انطلاق أولى خطوات تشكيل “كيان سياسي” من المتظاهرين.. علاء الركابي يوجه نداءً إلى كافة المحافظات ويطالبهم بـ10 اشخاص

2020/02/03 | 16:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه المتظاهر الشهير في محافظة ذي قار الدكتور علاء الركابي، نداء إلى جميع الحافظات من الشمال الى الجنوب التي شاركت في التظاهرات والتي لم تشارك، بشأن الاستعداد وترشيح 10 اشخاص اكفاء من ابناء المحافظة لاجل تشكيل كيان سياسي يمثل المتظاهرين ويواجه الاحزاب.وقال الركابي في تدوينة على حسابه وتابعتها “يس عراق”: أخوتي […]

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