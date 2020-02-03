علماء صينيون يتوصلون لأدلة بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد

2020/02/03 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رجح علماء صينيون أن يكون فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في الصين وبعض دول العالم، قد نشأ في الخفافيش مثله في ذلك مثل فيروس “سارس”.وقال علماء الصينيون، الاثنين، إن لديهم مزيدا من الأدلة على أن الفيروس الجديد نشأ على الأرجح في الخفافيش.ففي بحثين علميين، نشرا الاثنين في دورية “جورنال نيتشر”، […]

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