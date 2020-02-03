2020/02/03 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : لعبة تنقل فيروس كورونا المستقلة / أطلقت السلطات الصينية تحذيرات من لعبة “ماجونج” التي تشبه الدومينو، وتعد أحد أسباب التجمعات العامة في الصين والتي ينتقل من خلالها فيروس كورونا المستجد القاتل.وذكر موقع “ستريتس تايمز” أن سلطات الحزب الشيوعي الصيني تشن حربا على لعبة “ماجونج” الشعبية في البلاد، حيث تكشف الشرطة جهودها لمنع […]

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