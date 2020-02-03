2020/02/03 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يجد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر سوى استحضار ما أسماه بـ "القواعد السماوية والعقلية" لتبرير انقلابه على المتظاهرين العراقيين بحجة "إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها"، ليرد الناشطون عليه بالتهكم والسخرية.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر "حسب توجيهات المرجعية الدينية ووفقا للقواعد السماوية والعقلية لا بد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها"، وموجها أصحاب "القبعات الزرق" بالتنسيق مع القوات الأمنية لفتح الطرقات ومعاقبة كل من يعرقل دوام المدارس، في إشارة فهمها المتظاهرون أنها إذنا منه لمهاجمة التظاهرات تحت أعذار واهية.

ناشطون بدورهم ردوا بالسخرية من الصدر الذي اتهموه بانتهاك القانون والدستور العراقي، وهو يتحدث عن "القواعد السماوية والعقلية"، حيث يصدر الأوامر والتوجيهات للقوات الأمنية بقمع المتظاهرين من دون أن يكون له أي صفقة رسمية، معتبرين أنه تغول على الدولة.

ويرى ناشطون إن الصدر يزاوج ما بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، والتي يستخدم فيها ميليشيات مسلحة للهيمنة على الداخل العراقي، واستهداف كل صوت معارض لتوجهاته.

ورد أحد الناشطين على تغريدة الصدر وقال له إنه خذل المتظاهرين، وعليه ألا يتحدث بلسان الثورة التي أصبح خارجها، وأضاف "بيننا وبينكم فجوة اسمها وطن لن تعرفوا قيمتها أبدا".

وتساءل ناشط آخر عن أي ضوابط سماوية وعقلية يتحدث الصدر؟ متهما إياه أنه انقلب على الثورة بعدما استفاد منها بالطريقة التي يريدها، وقال له باللهجة العراقية "وشبيها الثورة مأذيتك اخذت حصتك وهسه قلبت رأيك".

كما تساءل آخر عن أي مرجعية يتحدث الصدر؟!، موضحا له أن المتظاهرين أحرار البلاد، وأن الصدر ليس أهلا للعراق.

واعتبر متظاهرون أن قمع أصحاب القبعات الزرق، الذين هم من أنصار الصدر، للمتظاهرين يعد انتهاكا للدستور الذي يكفل لهم حرية التظاهر.

واعتبر ناشط أن الصدر هو "قاتل الإصلاح" وأنه يحرض أصحاب القبعات الزرقاء على قتل المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يتحرك وفق "القواعد السماوية".. عراقيون يسخرون: هل أنت المرسل المنقذ؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يتحرك وفق "القواعد السماوية".. عراقيون يسخرون: هل أنت المرسل المنقذ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).