عبدالرزاق دحنون - حوار في موسكو

2020/02/03 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون على هامش صفحات كتابالأزمة السورية الجذور والآفاق، حوار في موسكو مع الدكتور قدري جميلفي الأمثال: من غربل الناس نخلوه.والناس في العموم تريد من السياسي أن يتحدث بلسانها-عن تلك التفاصيل الصغيرة التي تًنغص عيشها- لا بلسان حال جريدته أو حزبه أو أيدولوجية وخاصة في فترة الشدائد والمحن، بمعنى أن تكون إنساناً تشاركها شظف العيش وفقدان الأمن والأمان.لا يهمها كثيراً ماذا تطبخ أنتَ في قدورك، ......

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