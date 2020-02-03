سهيل قبلان - تشتار أطيب العسل

2020/02/03 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان طافت على الريحان والشبرق والزنابقِوالسنديان والدوالي والحبقواللوز والبرقوق والسنابلِوالتين والرمان والعنادلِوالتوت والزيتوننفسي وروحي والفؤادمشاعريتمتص أطيب العبيرتحط كالنحل على الزهورتشتار أطيب العسلْتطبع أطيب القبلْتطوف بين البشرِتدعو الى المحبةِالى الصداقة النزيهةِمع اليراع والكتاب

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