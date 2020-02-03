2020/02/03 | 16:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يتسبب “كورونا” في إلغاء الألعاب الأولمبية بطوكيو؟ المستقلة / بعد الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، تزايدت الشكوك حول إمكانية إلغاء الألعاب الأولمبية 2020.وفي هذا الصدد قال رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، الاثنين، إن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس “كورونا” على تنظيم أولمبياد 2020.وأكد […]

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