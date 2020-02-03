كردستان تفرض إجراءات أمنية مشددة على الحقول النفطية والشركات

2020/02/03 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشددت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، من إجراءاتها الأمنية حول الحقول النفطية والشركات الأجنبية العاملة فيها.وقال وزير داخلية الإقليم ريبير أحمد، في تصريح تابعته "كلكامش برس"، إن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أصدر امرا يقضي بفرض مزيد من الاجراءات الامنية على الحقول النفطية والشركات العاملة فيها".وحذر من أن "أي شخص يتجاوز على الحقول والشركات فإنه سيواجه القانون".ويوم أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم حكومة كردستان جوتيار عادل، عن تعرض شركة "دانا غاز"، لهجوم مسلح، خلال اليومين الماضيين.

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