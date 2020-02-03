اتحاد كرة اليد يحدد موعد تكملة مباريات المرحلة الأولى

2020/02/03 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الاثنين، تكملة مباريات المرحلة الأولى لدوري كرة اليد الممتاز للموسم 2019 – 2020، (التجمع الثاني 5 مباريات) في محافظة البصرة يوم الجمعة المقبل.وأكد رئيس الاتحاد سلام عواد، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، على "أهمية استمرارية مباريات الدوري العراقي والوصول للهدف النهائي وهو إنهاء الدوري في موعده مع مراعاة تكملة باقي منهاج الاتحاد العراقي لكرة اليد بالرغم من صعوبة الحصول على الدعم المالي وذلك للضروف التي يمر بها البلد".ومن المعلوم ان أندية: الشرطة، والطلبة، والجيش، وكربلاء، وديالى، وبلدية البصرة، والكوت، والسليمانية، والفتوة، والخليج العربي، والدغارة، والسليمانية، تشارك في الدوري العراقي لكرة اليد والذي يتصدره لغاية الدور السادس من المرحلة الأولى نادي الشرطة.

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