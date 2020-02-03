طلبة الجامعات ببغداد يواصلون احتجاجاتهم ويتوجهون من أمام مبنى التعليم العالي إلى ساحة التحرير

2020/02/03 | 16:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: واصـل المئات من طلبة الجامعات والمعاهد الاهلية والحكوميـة احتجاجاتهم السلمية امام مبنى وزارة التعليم العالي في شارع النضال.كما نظموا مسيرة راجلـة نحو ساحة التحرير دعما للتظاهرات الشعبية المطالبة بتحقيق الاصلاحات.

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