شاهد.. ردا على “القبعات الزرق”.. المتظاهرون يؤسسون “القبعات الحمر” دلالة على دماء الضحايا

2020/02/03 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اطلق عدد من المتظاهرين حملة “القبعات الحمر” ردا على تواجد “القبعات الزرق” التابعة للتيار الصدري، فيما تم استخدام هذا اللون في دلالة على دماء ضحايا المتظاهرين.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، المعتصمين في واسط، يرتدون القبعات الحمر رداً على القبعات الزرق، التي وصفوها بـ”الجهات السياسية التي تحاول الهيمنة على الثورة بالقوة”.[…]

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