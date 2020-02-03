2020/02/03 | 16:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يعيد النظر ببعض فقرات بموازنة 2020 لمعالجة العجز المالي المستقلة / أكدت اللجنة المالية النيابية، أن حكومة محمد توفيق علاوي ستعيد النظر ببعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2020، لمعالجة العجز المالي.وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمه : إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لا يمكنه إقرار الموازنة وارسالها الى البرلمان، إلا بعد […]

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