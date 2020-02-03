2020/02/03 | 16:58 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصائب لا تأتي فرادى.. بعد حادثة القتل نانسي عجرم "متهمة بالسرقة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصائب لا تأتي فرادى.. بعد حادثة القتل نانسي عجرم "متهمة بالسرقة") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصائب لا تأتي فرادى.. بعد حادثة القتل نانسي عجرم "متهمة بالسرقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).