6 ضحايا في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

2020/02/03 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفادت وكالة “سي أن أن” الأمريكية، بأن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار فيما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.ولفت المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة […]

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